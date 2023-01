Marcas Renault e Casio reagem à letra da canção de Shakira para o “ex” Gerard Piqué

As marcas Renault e Casio viram o nome envolvido no novo tema que Shakira lançou, esta quinta-feira, 12 de janeiro, para o ex-companheiro, Gerard Piqué, e reagiram com humor.

A Renault e a Casio responderam, em jeito de brincadeira, às comparações que Shakira fez na música sobre o futebolista espanhol a ter trocado por uma jovem namorada.

“Encanta-nos que isto nos sal…pique”, partilhou a Casio, com um relógio com água, fazendo alusão a determinada parte da letra da canção da artista colombiana.

Por sua vez, a Renault publicou a fotografia de um Twingo. “Pa tipos e tipas como tu. Sobe o volume”, escreveu.

Também a cadeia de restaurantes 100 Montaditos não ficou indiferente ao tema de Shakira e brincou com a namorada de Cristiano Ronaldo.