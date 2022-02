Presidente presta tributo a Maria João Abreu: “Uma figura que representava para muitos portugueses a familiaridade”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, homenageou Maria João Abreu, recordado que a atriz “representava para muitos portugueses a familiaridade”.

Marcelo Rebelo de Sousa apresentou, num comunicado, as condolências à família pela morte da atriz, esta quinta-feira, 13 de maio, na sequência de uma rutura de um aneurisma cerebral.

“Maria João Abreu, que nos deixou precocemente, escolheu essa abordagem, talvez por ser a abordagem que lhe era mais natural: a comédia, a projeção dos nossos afetos e dos nossos problemas, a proximidade humana”, referiu.

O Presidente da República recordou a “atriz de revista e produtora”, assim como as “participações teatrais (com Filipe La Féria, João Lourenço e José Fonseca e Costa)” e o currículo em televisão (novelas, séries, programas de entretenimento e de comédia)” que fizeram com que se tornasse “numa figura que representava para muitos portugueses a familiaridade de quem está connosco porque se parece connosco“.

“À sua família apresento, comovido, as minhas sentidas condolências”, acrescentou.