Marcelo dá dez lições sobre a pandemia em direto na telescola

O Presidente da República ensinou, esta segunda-feira, dez lições sobre a pandemia que afeta o país e o mundo numa aula sobre cidadania em direto para o projeto de ensino à distância #EstudoEmCasa, na RTP Memória.

Marcelo Rebelo de Sousa dividiu a aula em várias lições nas quais explicou os efeitos de uma pandemia, sublinhando que “afeta sobretudo os mais carenciados” e que sem “a vida e a saúde todo o resto não é possível”.

“O vírus ataca todos mas ataca sobretudo os mais idosos, os mais doentes e a obrigação é não pensarem que são eternos”, referiu, acrescentando que os jovens têm de seguir as regras da DGS e usar os equipamentos de proteção individual.

Contudo, destacou que com a pandemia “mudou muita coisa”. “Nunca, nos últimos anos, estiveram tanto tempo com a família. Foi manhã, tarde e noite juntos. […] Descobri o valor das pequenas coisas. Cada pequeno gesto e cada pequeno encontro ganharam uma importância. Nada é pequeno na vida. O que parece pequeno noutras situações passa a ser enorme. […] Vai haver mais teletrabalho, vai haver mais experiências com o computador e a televisão. A vida mudou para sempre”.

“Pensem que tiveram a mais importante aula, que foi viverem o que viveram. Uma pandemia que pára o mundo […] sem saber quando termina. Esta experiência nunca vão esquecer. Não há aula que valha a aula que tiveram de vida”, acrescentou.

O Presidente da República adiantou que “a pandemia é do mundo”, alertando para a importância de os países se manterem unidos, sobretudo quando houver uma distribuição de medicamentos para a Covid-19.

O projeto #EstudoEmCasa é uma parceria entre o Ministério da Educação e a RTP para a produção de conteúdos televisivos dirigidos aos alunos do 1.º ao 9.º anos de escolaridade, que estão sem aulas presenciais neste período de pandemia de Covid-19.