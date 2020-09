Marcelo Rebelo de Sousa dá aula em direto na telescola

O Presidente da República vai estar na RTP Memória esta segunda-feira, em direto, a dar uma aula de Cidadania. A novidade já está na grelha do canal.

Marcelo Rebelo de Sousa vai dar uma aula de Cidadania nesta segunda feira, dia 15, na telescola, da RTP Memória.

O Presidente da República vai para o ar às 13.30 H, em direto, a partir do estúdio 1 da estação pública, para uma aula do “Estudo em Casa” de 30 minutos.

Na grelha da telescola já está assinalado um “Especial Presidente da República”, que, ao contrário das outras emissões com os professores, não será gravado.

Recorde-se que Marcelo Rebelo de Sousa deu a última aula a 20 de setembro de 2018 na Faculdade de Direito de Lisboa, onde lecionou desde o ano letivo de 1972/73.

O “Estudo em Casa” foi lançado pela RTP e pelo Ministério da Educação a 20 de abril para alunos do primeiro e segundo ciclo do Ensino Básico e devem terminar no final deste mês.