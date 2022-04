Marco Costa agradece carinho dos seguidores: “Dói-me o coração por estar tão feliz!”

Marco Costa agradeceu, esta segunda-feira, 25 de abril, o carinho que recebeu dos seguidores durante a sua participação no “Big Brother Famosos” (TVI), que terminou em segundo lugar.

“De regresso ao mundo real e sem filtros”, o pasteleiro fez questão de agradecer publicamente, no perfil de Instagram, o apoio dos seguidores durante a sua aventura no “reality show”.

“De regresso ao mundo real tal como eu sou, sem filtros! Obrigado a todos por todo o amor que me deram e que deram à minha família! Dói-me o coração por estar tão feliz!” afirmou o também empresário.

Durante a passagem pelo programa das manhãs da TVI “Dois às 10”, o ex-concorrente do “BB Famosos” considerou ter sido o “melhor jogador” do formato. “Fui o melhor jogador. Merecia ganhar. Mentia se não dissesse que não fiquei triste por não ter ganho”, afirmou.

Marco Costa anunciou que nunca mais vai participar num programa deste género. “Arrumei as botas e escusam de me convidar. É um risco muito grande participar, se pisarmos um risco e cometermos um pequeno erro, temos muito a perder. Eu não precisava do programa para nada na minha vida, tenho o meu negócio organizado cá fora”, concluiu.