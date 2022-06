Marco Costa e a namorada já escolheram o nome dos filhos

Marco Costa e a namorada, Carolina Pinto, já escolheram o nome dos filhos. O pasteleiro quer honrar o nome do pai, que já morreu.

Marco Costa e a namorada, Carolina Pinto, estiveram na rubrica “Tapa na Cara”, da RFM, a responder a algumas perguntas e revelaram, pela primeira vez, o nome que querem dar aos futuros filhos.

“Nós temos um acordo que é: se nascer menino escolho eu, se nascer menina escolhe ela”, referiu o pasteleiro que, recentemente, participou no “Big Brother”, da TVI.

“Eu sei exatamente o nome que quero para a minha filha, que foi o que a minha mulher escolheu e ela sabe o nome para o meu filho, que foi o que eu escolhi”.

Marco Costa acabou por revelar os nomes. “Se for menina vai chamar-se Maria Emília e se for menino Antonino Maria. Antonino porque é o nome do meu pai, uma peossoa muito importante que já perdi. Maria porque é um nome que a Carolina gosta muito, o Vicente, filho da Carolina, é Vicente Maria”, concluiu o pasteleiro.