Marco Costa mostra primeira imagem da filha após ecografia: “É linda!”

Marco Costa mostrou, este sábado, 24 de setembro, a primeira imagem da filha, Maria Emília, depois de uma consulta médica rodeada de amigos.

O pasteleiro anunciou nas redes sociais que vai ser pai pela primeira vez, fruto da relação amorosa com Carolina Pinto. Desde então o empresário tem partilhado vários momentos desta aventura com os fãs.

Desta vez, o antigo concorrente da “Casa dos Segredos” (TVI) partilhou a primeira fotografia da bebé depois de uma ecografia da namorada.

“Vamos a meio desta primeira viagem! Não sou perfeito, nem estava ensinado para isto, mas quero muito ser o melhor! Ser pai para mim já começou há muito tempo, desde o primeiro dia em que descobrimos que estavas grávida!” começou por escrever.

“Estás tão linda amor. A tua beleza cresce ao mesmo tempo que a nossa menina cresce dentro de ti! Por vezes o ‘mau feitio’ também acompanha este crescimento, mas faz parte, só não te preocupes, sabes porquê? Porque por muitas hormonas que andem aos saltos o meu amor por ti é ainda maior!” garantiu.

“Que tenha a sabedoria e paciência para te acompanhar em tudo, sempre lado a lado!

Enquanto homem posso falar que não é tudo romântico, mas sem dúvida alguma é tudo amor! Amo-te, Carolina. A nossa filha é linda! Como eu costumo brincar, que venha com a tua cara, mas com o meu feitio. O mais importante é que venha com saúde! De resto nós estamos cá para ela, e eu por vocês!” rematou.

A filha de Marco Costa e Carolina Pinto vai chamar-se Maria Emília, tal como o casal tinha revelado nas redes sociais. O pasteleiro confessou estar a muito feliz com o desafio da paternidade.

Lembre-se que o empresário pediu a namorada em casamento durante um concerto do cantor Nininho Vaz Maia. A companheira do pasteleiro anunciou que a cerimónia vai acontecer no próximo ano.

O casal assumiu publicamente o namoro em outubro do ano passado. Os dois também já vivem juntos. Este é o primeiro relacionamento que Marco Costa torna conhecido depois do divórcio de Vanessa Martins.