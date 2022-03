Marco Horácio anuncia que vai ser pela segunda vez

Marco Horácio anunciou, esta sexta-feira, 25 de março, no Instagram, que se prepara para ser pai pela segunda vez.

Foi com um vídeo de humor que o comediante deu a novidade aos seus seguidores. Nas imagens, o humorista surge “preocupado” depois de Sara Biscaia, a sua companheira, lhe ter dito que precisam de falar.

Enquanto o comediante “conversa” com os admiradores a namorada aparece no fundo com uma ecografia na mão.

“Olá malta, vocês sabem que tem sido muito difícil para mim arranjar uma pessoa não é? E agora tenho a Sara mas ela disse que queria falar comigo e queria ter uma conversa séria comigo, acho que devo ter feito ‘caca’ outra vez porque não sei do que se trata e estou um bocado preocupado”, diz.

Já na legenda do vídeo escreveu: “Grande projeto em setembro 2022 com a minha Sara”.

Recorde-se que o casal está junto há cerca de um ano e sete meses e que Marco Horácio já é pai de Guilherme, de 15 anos, fruto de um relacionamento anterior.