Marco Horácio já foi pai pela segunda vez

Maria Leonor, a segunda filha de Marco Horácio, já nasceu. Apesar de a bebé ter nascido no passado dia 18 de setembro, o humorista só revelou esta segunda-feira, 26 de setembro.

Foi através de um vídeo publicado no perfil de Instagram e da sua companheira, Sara Biscaia, que o comediante deu a notícia.

“Não podíamos deixar de agradecer publicamente ao Hospital de Cascais (maternidade e neonatologia) pela atenção, profissionalismo e zelo pela nossa pequenina, ao serviço de cuidados intensivos/intermédios do Hospital de Santa Maria pela rápida resposta, carinho, dedicação e paciência connosco e com a Leonor”, começou por escrever.

“(…) Apesar de toda a controvérsia apresentada pelos meios de comunicação, de facto vivemos num país em que os profissionais de saúde são excelentes, dedicados, merecendo melhores condições e reconhecimento por parte de quem deve. Um obrigado do fundo do coração a todas as pessoas que nos ajudaram e acompanharam. Maria Leonor, 18-09-2022, 49 cm e o modesto peso de 3.790 kg. Amém”, rematou.

Recorde-se que Marco Horácio tem ainda um filho mais velho fruto de um relacionamento anterior.