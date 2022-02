Marco Paulo assina pela SIC e vai ter série biográfica

Marco Paulo assinou pela SIC e vai ter uma série biográfica. O cantor vai ter ainda várias participações em programas da estação.

É oficial: o intérprete muda-se para a SIC. A boa nova foi partilhada pela estação de Paço de Arcos, através comunicado enviado às redações.

“A SIC e o cantor Marco Paulo chegaram acordo para uma parceria de longa duração. No âmbito deste acordo, será produzida uma série de televisão sobre a vida do artista, estão previstas participações especiais e regulares de Marco Paulo nos diversos programas da SIC já a partir deste mês de maio e estreará, ainda em 2021, um programa na SIC e SIC Internacional do qual será o rosto”, lê-se na nota.

“Marco Paulo faz parte do património afetivo dos portugueses, é um ídolo da música nacional há várias gerações, tem uma carreira que fala por si e é dotado de uma voz ímpar. Com este passo, a SIC pretende continuar a consolidar o vínculo com a cultura popular portuguesa, valorizando os artistas nacionais e oferecendo conteúdos relevantes e surpreendentes aos nossos espectadores”, disse Daniel Oliveira, diretor geral de entretenimento do Grupo Impresa.