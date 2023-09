Marco Paulo atualiza estado de saúde: “O meu pulmão está a voltar à normalidade”

A lutar contra um cancro já há algum tempo, Marco Paulo tem boas novidades sobre o seu estado de saúde atual.

É do conhecimento público que Marco Paulo está a lutar contra um cancro no pulmão direito já há algum tempo. E chegou a ter de cancelar o concerto que tinha no Campo Pequeno, em Lisboa, no próximo mês de outubro.

Contudo, boas notícias chegaram. O artista esteve esta quinta-feira, dia 21 de setembro, no programa “Casa Feliz”, da SIC, a comemorar o 100.º. episódio, ao lado de João Baião e Diana Chaves, e atualizou o seu estado de saúde.

“Quero que o público, as minhas fãs e os telespectadores lá em casa a ver-nos tenham conhecimento dos exames que fiz ontem com a equipa médica, e felizmente tenho boas novidades para dar”, começou por dizer.

“Está tudo bem. Os TACs, as ressonâncias, os raios-x que fiz. Fui informado de que estava tudo a diminuir, e que o meu pulmão estava a voltar à normalidade”, contou.

“Disseram-me mais coisas técnicas, de linguagem médica, mas foram todas boas notícias”, terminou.