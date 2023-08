Marco Paulo cancela concerto do Campo Pequeno por motivos de saúde

Marco Paulo ia atuar em outubro em Lisboa, no Campo Pequeno. Contudo, o espetáculo foi cancelado por motivos de saúde do cantor.

Em outubro, Marco Paulo iria subir ao palco do Campo Pequeno, em Lisboa. Contudo, já não será possível. O concerto que tinha data marcada para 21 desse mês foi cancelado pela editora do artista.

É do conhecimento público que o cantor está a lutar contra um cancro no pulmão direito e, embora não se saiba se esse será o impedimento, motivos de saúde foram a causa do cancelamento.

“O concerto no dia 21 de outubro, no Sagres Campo Pequeno, vai ser cancelado por impedimento de saúde do artista Marco Paulo”, lê-se numa publicação da editora, nas redes sociais.

“O artista lamenta este cancelamento e o transtorno causado ao seu público”. Face ao ocorrido, o público que comprou ingressos poderá ter a restituição do preço dos bilhetes devido ao cancelamento.

Em maio deste ano, Marco Paulo regressou à SIC, na qual mostrou-se de cabelo rapado devido aos tratamentos de quimioterapia.