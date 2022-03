Marco Paulo estreia-se com novo programa este sábado na SIC

Marco Paulo prepara-se para estrear-se na antena da SIC com o programa “Alô Marco Paulo”. O formato vai para o ar este sábado à tarde.

Depois de ter sido anunciado pela estação de Paço de Arcos a contratação do artista, eis que chega a confirmação da estreia do primeiro desafio de Marco Paulo como profissional da SIC.

“Marco Paulo abre as portas de sua casa e você está mais do que convidado”, começou por anunciar a estação privada no Instagram.

“Este sábado, o cantor está de volta à televisão para celebrar a vida e os seus grandes sucessos. ‘Alô Marco Paulo’ o seu novo programa de sábado à tarde, na SIC”, pode ler-se ainda.

O programa vai ser transmitido à mesma hora que o “Em Família”, da TVI, apresentado por Rúben Rua e Maria Cerqueira Gomes.