Marco Paulo lidera aos sábados: “Sou muito acarinhado”

O “Alô Marco Paulo” fechou o ano de 2023 a liderar. O programa com Marco Paulo e Ana Marques conquistou para a SIC a liderança dos sábados de manhã.

A última edição de “Alô Marco Paulo” deste ano aconteceu no passado sábado. No conjunto das emissões de 2023, o programa liderou com 12,6% de “share” e 2,4% de audiência média, o que corresponde a 232 mil telespetadores aos sábados de manhã. A TVI alcançou no mesmo horário 11,6% e a RTP1 10,1%.

“Fico muito feliz com mais este reconhecimento dos portugueses. Sou muito acarinhado pela SIC e sinto que esta vitória é o reflexo da dedicação com que semanalmente fazemos o ‘Alô Marco Paulo’. Obrigado a todos por esta liderança”, afirma Marco Paulo.

Já Ana Marques declara: “É uma enorme satisfação saber que o carinho com que fazemos o ‘Alô’ é reconhecido pelos portugueses. Vamos em 2024 continuar a entrar na casa do Marco Paulo, com muitas histórias, novas surpresas e, claro, as músicas do nosso anfitrião”.

Boas notícias para o cantor, que luta contra o cancro: “Estou a fazer quimioterapia um bocadinho forte, os comprimidos não resultaram, depois fui para quimioterapia intravenosa e agora estou a fazer esta mais forte”, disse Marco Paulo â N-TV em outubro, durante a gala dos Globos de Ouro.