Marco Paulo manda calar Ana Marques: “O programa é meu”

Marco Paulo mandou calar Ana Marques no mais recente programa “Alô Marco Paulo”. O cantor lembrou que é ele que conduz o formato.

Sorrisos amarelos no mais recente “Alô Marco Paulo”, exibido pela SIC, em particular de Ana Marques. A apresentadora, que também conduz o formato, referiu a certa altura que “o Marco Paulo está a dar o número dele, isto é inédito”. Foi quando se percebeu a impaciência do cantor, ao juntar as duas mãos junto ao rosto. “Oh Ana, podes calar-te um pouquinho, vê lá estas imagens”.

Apanhada de surpresa, Ana Marques não escondeu o desconforto quando foi mandada calar pelo anfitrião: “Me calei!”

“Ó Ana, o programa é meu, não é teu”, atirou ainda o cantor romântico. Incomodada, Ana Marques tentou apaziguar os ânimos: “O programa é teu, não há dúvida nenhuma”, respondeu a experiente comunicadora.

Recorde-se que, no início do programa, o cantor emocionou Ana Marques: “Tu és uma das mulheres da minha vida, mas a mulher da minha vida é a minha mãe”.