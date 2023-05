Marco Paulo regressa à SIC de cabelo rapado

Marco Paulo regressou neste sábado ao seu programa na SIC, de cabelo rapado, devido aos tratamentos de quimioterapia que está a realizar.

O cantor já tinha avisado no mês passado que as novas sessões de quimioterapia, devido ao cancro no pulmão direito, voltariam a originar a queda do cabelo e, neste sábado, Marco Paulo mostrou-se de cabelo rapado, no regresso do seu programa “Alô Marco Paulo”.

O músico, conhecido por grandes êxitos da música ligeira portuguesa, esteve à conversa com a colega de ecrã Ana Marques e admitiu que decidiu cortar o cabelo quando “começou a cair”.

Recorde-se que Marco Paulo partilhou publicamente que ia estar em Fátima neste dia 13 de maio, ao lado de outras caras conhecidas, como o ex-guarda-redes e dirigente do FC Porto Vítor Baía ou o ator e apresentador Miguel Costa, que foram em peregrinação ao Santuário.

“Mesmo sentindo que estou frágil, não deixo de ir a Fátima. Tenho de agradecer e pedir para ter forças, pois só assim conseguirei ultrapassar isto tudo e voltar a cantar”, disse o artista à edição desta semana da revista “TV Mais”.

“Há muitos anos que vou a Fátima como peregrino para agradecer por ter saúde. A minha vida está nas mãos de Deus e de Nossa Senhora”, acrescentou.