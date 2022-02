Marco Paulo revela que está a terminar quimioterapia

Marco Paulo revelou que os tratamentos de quimioterapia contra o cancro na mama podem terminar já esta sexta-feira.

O cantor, de 75 anos, recorreu ao perfil da rede social Facebook para atualizar o seu atual estado de saúde. O intérprete alertou que está perto de terminar os tratamentos de quimioterapia.

“Olá amigas e amigos, já tinha saudades vossas. Mais uma vez estou em contacto com vocês. Esta foto foi tirada uns dias depois da minha operação ao cancro da mama, no dia da gravação da minha participação na novela ‘Terra Brava’, da SIC”, começou por dizer sobre a foto escolhida.

“No próximo domingo, peço a Deus e a nossa senhora que vos possa dar boas notícias, pois sexta-feira termino o último tratamento de quimioterapia. Vou contar-vos como passei estas semanas”, prosseguiu.

No final, o artista deixou uma mensagem de força aos fãs: “Votos de saúde para todos e rápidas melhoras a todos os que estejam a passar por um momento difícil. Beijinhos e abraços deste vosso sempre amigo que vos deseja tudo de bom. Sejam felizes!”

Este é o segundo cancro com o qual Marco Paulo foi diagnosticado. De acordo com a Imprensa, os tratamentos começaram em dezembro do ano passado no Hospital CUF Descobertas, em Lisboa.

O artista já tinha enfrentado um cancro no cólon em 1996 e, ao contrário dos prognósticos clínicos, conseguiu ultrapassar a doença.

