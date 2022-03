Marcos Pinto estreia “Hora de Agir” este sábado na TVI24

O jornalista Marcos Pinto irá apresentar o programa semanal “Hora de Agir”, que estreia este sábado, 5 de junho, na TVI24.

O formato, apresentado pelo jornalista Marcos Pinto, irá tratar de temas como a problemática do clima, transição energética, crise climática, sustentabilidade, entre outros.

A emissão deste sábado contará com a presença do Presidente do Fórum Energia e Clima da CPLP, Ricardo Campos, que irá participar vídeo chamada, assim como os restantes convidados.

Ainda sobre o programa, Marcos Pinto salienta que “para falarmos de temas tão sensíveis e tão prioritários nas nossas vidas, vamos sempre à procura dos melhores convidados e das pessoas que acrescentam valor a este debate. Este programa vai contar com a presença dos melhores especialistas a partir dos países de origem, países de língua portuguesa”, afirmou.

O programa terá também repetição na TVI24 na noite de sábado para domingo às 01h30 e ao domingo às 10h45.