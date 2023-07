Marcos Pinto recorda entrevista a Tony Bennett em Nova Iorque

Marcos Pinto recorreu ao Instagram para relembrar a entrevista que fez a Tony Bennett em 2012. O cantor faleceu esta sexta-feira, 21 de julho, aos 96 anos.

Marcos Pinto recorreu às redes sociais para relembrar o encontro que teve com Tony Bennett, cantor norte-americano de jazz que faleceu esta sexta-feira, 21 de julho, aos 96 anos, em Nova Iorque há cerca de 11 anos.

“Sobre Tony Bennett – a gratidão pelo privilégio de termos conversado sobre o álbum ‘Duets’ em Setembro de 2012 para a TVI no seu apartamento com vista para Central Park”, escreveu.

“Lembro-me quando o telefone tocou, tinha ainda a minha filha Matilde 4 meses, com a oportunidade única de o entrevistar em Nova Iorque – foram 36 horas na cidade naquele que viria a ser o momento maior da minha carreira em televisão e no jornalismo – logo à entrada, os quadros pintados por Tony no Estoril e em Sintra, para que pudéssemos falar sobre os concertos em Portugal que ele recordava com saudade”, acrescentou.

“O detalhe da produção! Que experiência! Com a notícia da morte de Tony Bennett, terei sempre esta foto para me lembrar do que nunca esquecerei”, rematou.