Margarida Corceiro dá detalhes acerca da separação de João Félix

Além de ter desmentido os rumores de um alegado relacionamento com Lando Norris, Margarida Corceiro deu detalhes acerca da separação de João Félix.

No início do mês, Margarida Corceiro recorreu às redes sociais para anunciar o fim da relação com João Félix: “Eu e o João partilhámos conquistas durante alguns anos, numa fase de crescimento e aprendizagem. Não estando juntos há algum tempo, tenho a sorte de continuar a fazer parte da vida dele”, escreveu, na altura, após quatro anos de namoro.

A atriz, de 20 anos, esteve à conversa com revista “Caras”, durante a apresentação da marca de bebidas de Sara Sampaio e deu novos detalhes acerca da separação.

“Tento sempre que o meu lado pessoal seja mais privado, mas as pessoas gostam de escarafunchar. É sempre dita muita mentira”, referiu.

“Segundo os jornais, eu e o João acabámos e voltámos umas 20 vezes e, na verdade, só acabámos desta vez. […] Sei que o escrutínio vai sempre existir e já aprendi a lidar bem com isso”, acrescentou.

Além disso, Margarida Corceiro falou acerca dos rumores que dão conta de um alegado envolvimento com Lando Norris, piloto de F1 que namorou com a modelo portuguesa Luisinho Oliveira: “Já esclareci, já falei sobre isso e não pretendo falar mais. Adoro Fórmula 1, descobri isso há pouco tempo através da Kika”, notou, referindo-se a Francisca Cerqueira Gomes, filha de Maria Cerqueira Gomes.

Recorde-se que, apesar da recente separação, Margarida Corceiro e João Félix reencontraram-se no casamento de Bernardo Silva com Inês Degener Tomaz que decorreu este sábado, 1 de julho, no Douro.