Margarida Corceiro desmente envolvimento com futebolista do Sporting Pedro Porro

Margarida Corceiro desmentiu, este domingo, 15 de maio, o envolvimento amoroso com o futebolista do Sporting Pedro Porro. “Estou escandalizada”, afirmou.

Está a circular um vídeo publicado nas redes sociais por internautas que gravaram a intérprete a conversar com o lateral direito dos leões numa discoteca. Os fãs acreditam que os dois se envolveram.

Contudo, a artista, que namora com João Félix, do Atlético de Madrid, já reagiu, desmentindo o caso. “Mas que poucas vergonhas são estas, Pedro Porro? Estou escandalizada”, escreveu, de forma irónica.

Pedro Porro respondeu ainda a Margarida Corceiro. “A conversa estava boa, mas o relato está melhor”, disse, em jeito de brincadeira.

Também o amigo da atriz e modelo Luís Borges saiu em defesa de Margarida Corceiro: “O mais grave é as pessoas pensarem que uma mulher e um homem não podem conversar na noite!” atirou.

Recorde-se que, no final do encontro do Sporting com o Santa Clara (4-0), Margarida Corceiro, que estava a ver o jogo na bancada, recebeu uma camisola de Pedro Porro.