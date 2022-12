Margarida Corceiro e João Félix enfrentam rumores de separação

Margarida Corceiro e o futebolista João Félix terão terminado o relacionamento amoroso de três anos.

A atriz, de 20 anos, terá colocado um ponto final no namoro com o avançado do Atlético Madrid, de 23, segundo a informação avançada pela revista “TV Guia”. O término terá acontecido devido a ciúmes.

Os dois mantinham uma relação amorosa à distância com a intérprete a residir em Portugal, por estar a trabalhar nas novelas da TVI, e o futebolista encontra-se a viver em Madrid, Espanha, onde joga.

Caso a separação tenha acontecido surge numa altura em que algumas revistas noticiaram que Margarida Corceiro vai viver para Espanha para fazer parte do elenco da nova temporada da série “Elite”, da Netflix.

Em outubro, a atriz esteve a festejar o aniversário em Madrid, com João Félix, e um grupo de amigos. “Loucos anos 20”, escreveu a intérprete na legenda de uma fotografia da noite em que utilizou um vestido preto e umas botas da mesma cor.

Lembre-se que, este ano, o casal viu-se envolvido numa polémica depois de Margarida Corceiro ter sido vista com o lateral direito do Sporting Pedro Porro numa discoteca e ser acusada de traição.

Na altura, tanto Margarida Corceiro como João Félix e Pedro Porro desmentiram o caso.