Margarida Corceiro estreia-se como apresentadora na TVI

Margarida Corceiro vai estrear-se como apresentadora com a nova edição do programa “Cabelo Pantene – A Competição” (TVI). A atriz substituiu Sofia Ribeiro, que assumiu a condução do formato no ano anterior.

Produzido pela Endemol, o concurso regressa à antena com a estreia de Margarida Corceiro como apresentadora. Ao longo de quatro semanas, a atriz vai conduzir o “destino” de 12 candidatos.

“O desafio mantém-se: encontrar o cabelo com mais personalidade e força de Portugal entre um abrangente grupo de candidatos. A comunicação, autenticidade e perseverança dos candidatos irá ser testada, através de vários desafios, experiências, tutoriais, transformações e surpresas para o público”, pode ler-se no comunicado.

As inscrições para a nova temporada estão abertas e fecham a 9 de março. Tal como nos anos anteriores, o vencedor vai ganhar um contrato como embaixador da marca Pantene, um prémio final de dez mil euros e a oportunidade de pertencer ao universo da TVI.

No ano passado, a grande vencedora do “Cabelo Pantene” foi Anastasiya Tarasivna, tendo realizado vários projetos como embaixadora da marca. Nas edições passadas nomes como Catarina Maia, Bruna Guedelha e Asize Topal foram os nomes que triunfaram.