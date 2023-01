Margarida Corceiro posa dentro de avião a caminho de Londres

Depois de ter estado uns dias em Madrid, Espanha, Margarida Corceiro posou dentro de um avião a caminho de Londres, Inglaterra, onde vai acompanhar a assinatura de João Félix pelo Chelsea.

A atriz, de 20 anos, mostrou-se, no perfil de Instagram, dentro de um avião privado com destino a Londres, tal como escreveu na localização da fotografia publicada nas redes sociais.

“Bom dia”, escreveu, em inglês, na legenda.

Esta viagem acontece num dia em que o namorado, João Félix, foi dado como certo no Chelsea. Segundo a Imprensa, o avançado português vai jogar por empréstimo do Atlético Madrid no clube inglês de Londres até ao final da temporada desportiva.

O casal desfrutou da passagem de ano rodeado de amigos, em Madrid, Espanha, afastando os rumores de uma alegada separação.