Margarida Corceiro posa em biquíni nas férias em Menorca

Margarida Corceiro está a ser bastante elogiada após posar em biquíni nas férias paradisíacas. Acabado de regressar da Seleção, João Félix deve juntar-se à namorada nos próximos dias.

Terminadas as gravações de “Bem Me Quer”, da TVI, a atriz está a desfrutar de férias em Menorca, Espanha, desde sábado, 26 de junho, mas já partilhou as primeiras fotografias da viagem nas redes sociais.

Nas publicações do Instagram da também modelo, destacam-se os elogios às fotografias que partilhou em biquíni.

“Olá Menorca, prazer em conhecer-te”, pode ler-se numa das publicações da namorada do jogador João Félix, que se deve juntar à companheira nos próximos dias, depois de terminado o “sonho” da Seleção Nacional no Campeonato da Europa 2020.

“Incrível como sempre”, “Linda”, “Não aguento”, “Deusa”, afirmaram vários internautas nos comentários da publicação.