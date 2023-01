Margarida Corceiro: “Trair é ser mulher que sai à noite. Espero continuar a trair”

Margarida Corceiro fez um desabafo nas redes sociais, depois de ter estado no centro da ribalta por ter saído à noite com o amigo e manequim Luís Borges.

Face às críticas que surgiram nas redes sociais, a atriz, de 20 anos, recorreu ao perfil de Twitter para deixar um testemunho, abordando o assunto.

“Vivemos num mundo em que trair é ser mulher que sai à noite com amigos do sexo masculino. Que se diverte, dança, ri, conversa, etc. Espero continuar a trair a vida inteira”, escreveu.

A intérprete esteve, recentemente, em Madrid, Espanha, com o namorado, João Félix, colocando um ponto final nos rumores de que os dois tinham terminado o relacionamento amoroso.

O jovem casal aproveitou a passagem de ano para se divertir com um grupo de amigos, do qual fez parte a cantora April Ivy, ex-namorada do futebolista da Seleção Nacional Rúben Dias.