Margarida Moreira duplamente nomeada para prémios de cinema

Margarida Moreira está duplamente nomeada pelos Prémios CinEuphoria 2022 para “Melhor Atriz” no filme “Maluda” e “Melhor Atriz Secundária” pelo filme “O Último Banho”.

A atriz dá vida a “Maluda”, telefilme inspirado na biografia da pintora portuguesa que encontrou em Lisboa o palco para a sua arte. Estreou-se em novembro na RTP e está disponível na RTP Play, com a realização de João Paixão da Costa.

Estreado no verão do ano passado nos cinemas, Margarida é coprotagonista de “O Último Banho”, realizado por David Bonneville. Trata-se de um filme que mostra que todas as relações humanas não deixam de ser ambíguas e o amor não é fácil de dominar. “O Último Banho” tem, ainda, outras três nomeações: “Melhor Filme”, “Melhor Realização” e “Melhor Atriz” (para Anabela Moreira).

Esta é a 13ª edição da realização destes troféus do blog CinEuphoria, que se dedicam a premiar o que melhor se faz no cinema nacional e internacional. Margarida Moreira já venceu, no passado mês de novembro o “Prémio Augusta”, no BragaCine ’21 – Festival de Cinema Independente de Braga pelo trabalho em “O Último Banho”. O público pode ver Margarida Moreira em “Causa Própria”, a nova série da RTP, que se estreou, esta quarta-feira, 5 de janeiro.