Margarida Moreira recebe prémio em festival de cinema

Margarida Moreira vai receber o Prémio Augusta no BragaCine’21, o festival de cinema independente de Braga, que decorre nos dias 27 e 28 novembro, a propósito do filme “O Último Banho”.

Depois da interpretação no telefilme “Maluda”, transmitido a semana passada na RTP2, a atriz integrou o elenco do filme “O Último Banho”, pelo qual será homenageada pelo trabalho como atriz.

Esta é a 19ª edição deste festival de cinema e, juntamente com Margarida Moreira, também vão receber o prémio David Bonneville, o realizador do filme, Jerome Blake, ator de “Star Wars”, e Julian Richards, argumentista de Steven Spielberg.

O “Último Banho”, que esteve no verão nos cinemas de todo o país, conta com Margarida Moreira num filme que “mostra que todas as relações humanas não deixam de ser ambíguas e o amor não é fácil de dominar”.