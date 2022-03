Margarida Vila-Nova em série judicial: “Estaríamos adormecidos se não soubéssemos o que se está a passar”

Numa altura em que Portugal acompanha vários casos judiciais mediáticos, Margarida Vila-Nova veste o papel de uma juíza na nova série da RTP1 “Causa Própria”.

São sete episódios que contam a história de uma juíza de um tribunal de província, interpretada por Margarida Vila-Nova, que vê o filho envolvido num processo judicial, o que vem abalar os seus valores. A atriz é uma das protagonistas de “Causa Própria”, a nova série da RTP1, e dá vida a “uma mulher que se pauta pela justiça, é correta e firme”, refere à N-TV, à margem das gravações em Cascais.

“Vi várias séries, policiais, filmes de ação e acompanhei sessões em tribunal, no Campus de Justiça”, lembra Margarida Vila-Nova. “É muito interessante quando as personagens nos trazem para um universo que não nos é tão próximo”, acrescenta, para afirmar que os casos judiciais marcam a atualidade, como os que envolvem os mediáticos Ricardo Salgado ou Armando Vara. “A Justiça está na ordem do dia, somos bombardeados com os casos mais diversos, estaríamos adormecidos se não soubéssemos o que se está a passar à nossa volta. Depois, é interessante ver o outro lado e como funciona um processo, uma audiência, um julgamento, instruir um processo… é bastante complexo e falei com uma juíza que nos acompanhou”.

Com a pandemia, a atriz garante que “a covid-19 trouxe uma nova forma de trabalhar” e que “este é um regresso natural e inevitável”. “É um setor que foi bastante afetado, como outros, mas é uma questão de sobrevivência, com todos os cuidados e limitações que temos. São novos tempos e prefiro fazer parte da mudança a ficar refém de uma pandemia”.

Segue-se uma peça de teatro. “Houve vários projetos que caíram, outros surgiram, sei que regresso ao teatro de Almada em setembro”. Mas antes, no verão, férias: “É importante parar, recarregar baterias, respirar, repensar o ano e traçar novos objetivos. Ainda não sei para onde vou, porque a pandemia mostrou que nós temos planos para a vida, mas a vida tem planos para nós, mas há um país lindíssimo para conhecer”.

No passado dia 6, a atriz celebrou 38 anos. “Foi um dia bem passado, a filmar, junto de equipa incrível que tornou tudo mais feliz. Mas foi como os outros, só assinala um início de um novo ciclo”.