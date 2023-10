Margarida Vila-Nova: “Fazia sentido entrar agora numa novela”

De regresso ao género, nas noites da SIC, em “Papel Principal”, a atriz revela que o convite para fazer uma pausa nas séries e no cinema “foi irrecusável”.

Três anos depois de ter entrado na novela da TVI “Na Corda Bamba”, Margarida Vila-Nova está de regresso à ficção nacional deste género, após uma pausa para se dedicar ao teatro, ao cinema e às series. “Tinha saudades desta adrenalina e exigência a que a novela obriga, temos de ser perspicazes com os textos e as personagens”, refere a atriz em declarações à N-TV. “Foi irrecusável o convite do Daniel Oliveira, porque fazer uma vilã com tantas camadas é muito arrojado, isto numa altura da minha vida que faz sentido voltar às novelas, depois de passar uns anos mais próxima das séries e do cinema”.

Além das novelas, Margarida Vila-Nova volta, também, à SIC, estação na qual começou na ficção nacional. “É sempre com alguma nostalgia que regresso a casa, porque foi na SIC a primeira série que fiz, os ‘Jornalistas’, tinha 15 anos. A primeira entrevista da minha vida foi ao Daniel Oliveira, a propósito desta mesma série e não sei quantos anos depois estou de volta”, acrescenta.

“É com muito carinho que acolho os projetos que a casa me deu oportunidade de fazer. A novela também ajudou a construir o meu percurso enquanto atriz; por muito que goste de fazer cinema, séries, ou teatro, gosto de voltar ao local onde fui feliz e aprendi imenso”.

A vilã, “Lúcia”, dá trabalho, mas a artista chama a atenção para o trabalho em equipa. “A vida dentro de uma produção televisiva permite construir uma família, tenho a sorte de trabalhar com colegas com os quais já tinha trabalhado e outros pela primeira vez. Foi um verão diferente, mas muito simpático”.

Quanto à grande vilã de “Papel Principal”, a ‘Lúcia’ não é só má, ela é “ótima”. “Divirto-me muito com ela. Além do humor que a acompanha é uma sobrevivente e a justiça está em causa, porque houve oportunidades na vida que não teve”.

Sobre o registo de uma vilã: “Em novela é mais apetecível porque são personagens com mais conflito, que têm mais peripécias”.

Além de “Papel Principal”, Margarida Vila-Nova pode também ser vista na série “O Clube” da plataforma de “streaming” OPTO: “Deu-me imenso voltar a gravar, diverti-me à séria, também graças à Patrícia Sequeira, a realizadora, de quem gosto muitíssimo. Já tinha feito ‘O Clube’ há três anos, resgatei as dinâmicas e agora estou muito curiosa para ver”, remata a intérprete.