Maria Botelho Moniz apresenta o programa “A Tarde É Sua”

Maria Botelho Moniz apresenta, esta terça-feira o programa “A Tarde É Sua”, da TVI. A comunicadora substitui Fátima Lopes sem avançar qualquer justificação.

A apresentadora, de 36 anos, continua a dar cartas no quarto canal. Depois de ter conduzido o “Extra” e substituído Manuel Luís Goucha no “Você na TV!”, durante as férias, Maria Botelho Moniz assume o formato da tarde.

“Surpresa! Hoje estarei a apresentar ‘A Tarde É Sua’, imaginem só! Juntem-se a mim, estou à vossa espera com histórias muito fortes. Prometo-vos um bom programa! Até já!” anunciou a apresentadora no Instagram.

Diversos internautas juntaram-se para enviar mensagens de parabéns à profissional da estação de Queluz de Baixo por mais um desafio. “Excelente apresentadora, adoro! Tudo a correr bem”, comentou uma fã. “Oh meu deus! Parabéns”, atirou outra.

Até ao momento, não foi avançada qualquer informação sobre o porquê de Fátima Lopes, habitual apresentadora de “A Tarde É Sua”, ter ficado de fora da transmissão desta terça-feira.

Além da vida profissional, a amorosa também tem corrido muito bem a Maria Botelho Moniz. A apresentadora assumiu, recentemente, estar envolvida uma nova relação amorosa.

