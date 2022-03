Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos ficam em lágrimas com surpresa de telespetadora

Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos acabaram por ficar em lágrimas com a surpresa de uma telespetadora no programa das manhãs da TVI “Dois às 10”.

A dupla de apresentadores do matutino foi surpreendida com o testemunho de Andreia. A telespetadora, que foi diagnosticada com cancro em setembro do ano passado, contou que os comunicadores serviram de companhia para enfrentar a doença enquanto fazia os tratamentos.

“Transmitiam-me alegria, boa disposição e força para ultrapassar o monstro que tinha na minha vida. Na minha operação, vocês foram as minhas visitas. Devido ao estado pandémico, não podia receber visitas e quando acordei tinha-vos aos dois a visitarem-me no hospital”, referiu.

“E depois perguntam porque é que nós gostamos de fazer o programa das manhãs?” disse Maria Botelho Moniz, em lágrimas, enquanto recebia um abraço de Cláudio Ramos. “É por isto”, respondeu o colega de ecrã.

“Se tocarmos a vida de uma pessoa, já faz toda a diferença”, acrescentou o apresentador.