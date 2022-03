Maria Botelho Moniz celebra aniversário de Cláudio Ramos: “Um exemplo”

Maria Botelho Moniz assinalou publicamente o aniversário do amigo Cláudio Ramos com uma publicação nas redes sociais.

Cláudio Ramos completa, esta quarta-feira, 47 anos e, para celebrar a data, Maria Botelho Moniz partilhou no Instagram uma fotografia de ambos juntamente com uma dedicatória, na qual destacou que este é “um exemplo” de “resiliência, alegria, fé e dedicação”.

“Ter o Cláudio na vida é muito isto: A surpresa constante e a gargalhada sempre eminente. Há que ter jogo de cintura porque ele troca-te as voltas em três tempos e se não és rápido de resposta, já foste. […] Nunca deixou de o dizer e de acreditar que, com trabalho, chega-se sempre onde nos esperam”, começou por escrever a apresentadora, de 36 anos.

“Obrigada por seres todos os dias e há já tantos anos um exemplo de resiliência, de alegria no que se faz, e de fé de que a dedicação que se coloca nas coisas, a vida se irá encarregar de nos retribuir mais à frente. ‘Saúde e Paz, o resto o Universo traz’, dizes tu. Que o universo te traga tudo o que mereces, sempre. Parabéns Claudini, gosto muito de ti”, acrescentou.

Recorde-se que Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz foram comentadores do programa “Passadeira Vermelha”, da SIC Caras. Os comunicadores mudaram-se da SIC para a TVI, no início de 2020, para fazerem parte do projeto “Big Brother 2020”.