Maria Botelho Moniz conduz espaços do “BB2022” para anunciar castigo

Maria Botelho Moniz vai conduzir, esta segunda-feira, 10 de outubro, a emissão dos espaços de informação sobre o “Big Brother 2022” (TVI) para anunciar um castigo aos concorrentes.

A apresentadora, de 38 anos, vai substituir Mafalda Castro, de 28, para fazer um anúncio, em direto, à “casa mais vigiada do país”, durante os programas “Última Hora” e “Diário”, da estação privada.

De acordo com o comunicado divulgado às redações pelo quarto canal, a comunicadora traz consigo uma sanção para quem não cumpre as regras do “reality show”.

O público pode acompanhar a emissão que começa às 18.00 H.