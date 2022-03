Maria Botelho Moniz continua a liderar audiências: “Não sei lidar”

Depois de se estrear a solo no “Você na TV!”, na TVI, esta segunda-feira, a apresentadora continua a liderar as audiências da manhã.

Maria Botelho Moniz afirmou nas redes sociais que está surpreendida com os resultados conseguidos como apresentadora a solo com o formato da estação televisiva, que foi líder de audiências novamente, esta quarta-feira, com cerca de 380 mil espetadores.

“Não sei lidar. É muita emoção numa só semana. Obrigada! Ontem o ‘Você na TV!’ foi o programa mais visto durante a manhã. Liderou com uma audiência média de 381 mil espectadores e um share de 18,7 por cento. Obrigado pela sua preferência”, lê-se na publicação.

Recorde-se que Maria Botelho Moniz vai apresentar o “Você na TV!” durante três semanas, o período de férias de Manuel Luís Goucha.

