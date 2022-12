Maria Botelho Moniz divulga imagem do novo programa da TVI

Maria Botelho Moniz divulgou, esta quinta-feira, 22 de dezembro, a primeira imagem do novo programa da TVI “A Ex-periência”, que se estreia a 1 de janeiro de 2023.

A apresentadora, de 38 anos, vai conduzir a nova aposta da estação de Queluz de Baixo que chega ao pequeno ecrã no início do próximo ano. Antes da estreia, a comunicadora já partilhou uma imagem do formato.

“‘A Ex-periência’ – Estreia dia 1 de janeiro”, escreveu, na legenda.

Rapidamente, nas redes sociais, várias caras conhecidas reagiram à publicação de Maria Botelho Moniz. “Parabéns”, escreveu a repórter Pimpinha Jardim. “Vai com tudo!” comentou Zé Lopes.

“A rainha disto tudo”, atirou também Rui Maria Pêgo.