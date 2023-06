Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata foram aos Santos em Lisboa

Maria Botelho Moniz e o namorado, Pedro Bianchi Prata, saíram à noite e entraram no espírito dos Santos Populares de Lisboa.

Lisboa está em festa com os Santos Populares e, por todos os bairros, a música e a sardinha assada ajudam à celebração. Há centenas de pessoas nas ruas e, entre elas, estiveram Maria Botelho Moniz, apresentadora da TVI, e o namorado e “motard” Pedro Bianchi Prata, que não quiseram faltar aos arraiais e saíram à noite.

“O pai e a mãe foram aos Santos”, escreveu Maria Botelho Moniz nas redes sociais, numa referência ao bebé que está à espera.

Em conversa com Cláudio Ramos, durante o programa “Dois às 10”, transmitido pela TVI no final de maio, a apresentadora revelou que passou por tratamentos de fertilidade para conseguir engravidar. O casal começou com os tratamentos em 2021, mas, após inúmeras tentativas sem resposta, avançou para um processo mas invasivo em janeiro deste ano: a fertilização “in vitro”.

“Hormonalmente estes tratamentos são muito pesados, induzem-te uma menopausa. Fiquei com um pavio muito curto, eu não tinha paciência para nada, nem ninguém, só me apetecia chorar (…) janeiro foi um mês complicado, em fevereiro comecei um círculo mais longo e intenso, engordei bastante durante este período”, explicou Maria Botelho Moniz.

Recorde-se que depois de ter visto o corpo ser alvo de uma crónica, Maria Botelho Moniz teve a solidariedade de centenas de pessoas, entre as quais a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI Cristina Ferreira, que recordou o tema depois de saber que a apresentadora estava grávida.