Maria Botelho Moniz em contagem decrescente para se tornar mãe pela primeira vez

Após muitas tentativas, com tratamentos de fertilização, Maria Botelho Moniz está a dias de ser mãe pela primeira vez.

Durante bastante tempo, Maria Botelho Moniz e o noivo, Pedro Bianchi Prata, fizeram tratamentos de fertilização para tentar engravidar. Contudo, mesmo após inúmeras tentativas, nenhuma resposta chegou. Porém, em maio deste ano, “a vida deu certo” para a apresentadora. O rosto da TVI revelou, em direto do programa “Dois às 10” que estava grávida pela primeira vez, ultrapassando a barreira das 14 semanas. “Nada me deixa mais feliz e comovida do que vos dizer que vou ser mãe”.

Dois meses depois, a meio do verão, em julho, Maria Botelho Moniz também decidiu revelar o sexo do bebé em direto do programa das manhãs do quarto canal, que conduz ao lado de Cláudio Ramos.

Um menino. “Desde o início que tinha a certeza que ia ser um rapaz. Não sei porquê. Ficámos muito felizes, não tínhamos preferência. Quando a médica falou num rapaz ele ficou emocionado, não sei se era um desejo secreto que ele tinha”, contou a apresentadora.

A “barriguinha” de Maria foi crescendo a olhos vistos, uma gravidez que foi acompanhada pelo público todos os dias, quando a apresentadora entrava em direto no “Dois às 10”.

A pouco tempo de receber o filho nos braços, o rosto da TVI teve que se despedir do programa matutino do canal. “Está na hora. Está na hora de me ir embora, por muito que me custe e por muito que eu segunda-feira gostasse de estar aqui, tenho a perfeita noção que já chega. Já está bom, já fiz o que tinha a fazer, já cumpri aquilo que tinha a cumprir, agora está na hora de ir pôr os pezinhos no ar e esperar que este bebé decida nascer”, disse.

A uma semana e meia desde a entrada no mês de novembro, Maria Botelho Moniz espera ansiosamente o momento que o filho decida nascer.