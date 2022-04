Maria Botelho Moniz em lágrimas: “Sei o que é dizerem-te ‘tu nunca mais vais ver o amor da tua vida'”

Maria Botelho Moniz deu, na tarde deste sábado, uma entrevista emotiva a Cristina Ferreira, no programa “Conta-me”, da TVI. A apresentadora recordou a morte do pai e do namorado.

Uma entrevista muito emotiva e onde não faltaram as lágrimas. Foi assim, na tarde deste sábado, a conversa entre Maria Botelho Moniz e Cristina Ferreira, que visitou a casa da apresentadora para um episódio muito especial do programa “Conta-me”.

“Eu sei o que é dizerem-te que tu nunca mais vais ver o amor da tua vida”, referiu, em lágrimas, a apresentadora do “Extra” do “Big Brother – A Revolução” à diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, a propósito da morte do namorado, Salvador, num acidente de viação, quando tinha, apenas, 27 anos.

Este ano, Maria Botelho Moniz voltou a reencontrar o amor ao lado do piloto de motos Pedro Bianchi Prata. “Como é que se preenche esse vazio? A vida envia-te alguém e, quando eu menos esperava, esse alguém bateu-me à porta!”, admitiu.

A comunicadora abordou, ainda, a morte do pai, José, que desapareceu há dois anos. “Tenho pena de não poder pegar num telefone e ligar ao meu pai. Mas olho sempre para cima”, concluiu.