Maria Botelho Moniz exibe “barrigão” de grávida

A apresentadora Maria Botelho Moniz está à espera do seu primeiro filho. Nas redes sociais, mostrou o “barrigão” e colheu elogios.

Maria Botelho Moniz continua numa “bolha de amor” pela gestação. A apresentadora das manhãs da TVI está à espera do seu primeiro filho, que revelou ser um menino, fruto do relacionamento com o noivo, o piloto de motos Pedro Bianchi Prata, e está a desfrutar ao máximo do seu estado de graça.

Nas redes sociais, Maria tem mostrado bastantes momentos da gravidez, como os “mimos” que tem recebido para o bebé, e também atualiza o tamanho da barriga.

Mais uma vez, a apresentadora da TVI partilhou uma fotografia na qual exibiu o “barrigão”, com os emojis de lua na legenda.

Na caixa de comentários, Maria colheu muitos elogios. “Não há dúvidas, Maria é uma mulher linda e grávida ainda mais”, “Que linda barriguinha, tão perfeita, tão desejada, tão, mas tão, amada” e “A lua mais bonita” foram alguns dos comentários deixados na fotografia da apresentadora.

Recentemente, Maria Botelho Moniz esteve no podcast “Debaixo da Língua” e falou sobre a troca entre os canais SIC e TVI. “Se foi pacífica internamente, talvez já não tanto. Saíres de um sítio onde estiveste 12 anos é difícil”, contou.