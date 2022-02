Maria Botelho Moniz partilha primeira foto ao lado do namorado

Maria Botelho Moniz partilhou, esta segunda-feira, 9 de agosto, a primeira fotografia nas redes sociais, em que surge ao lado do namorado, Pedro Bianchi Prata.

Depois de ter estado de férias no Algarve, onde aproveitou para dar uns mergulhos na praia e piscina, a apresentadora do programa “Dois às 10h” (TVI) está a passear de barco com o companheiro.

Para mais tarde recordar o momento, a comunicadora publicou, no perfil de Instagram, uma fotografia dos dois deitados no topo de um barco.

O colega de ecrã no matutino Cláudio Ramos brincou com a imagem. “Aí filha não se percebe a posição”, atirou o comunicador.

Em setembro do ano passado, Maria Botelho Moniz assumiu o namoro, em direto no antigo programa das manhãs da TVI “Você na TV!”. “Estou muito feliz”, revelou, na altura, a apresentadora.

Antes do namoro com Pedro Bianchi Prata, a profissional da estação de Queluz de Baixo namorou com Salvador Quintela que morreu há seis anos.