Maria Botelho Moniz sai da SIC e ruma à TVI

Estação de Paço de Arcos confirma saída de Maria Botelho Moniz. Segue-se a TVI e a integração na equipa do “Big Brother 2020”.

Um “jogo duplo” que não terá agradado à SIC, adianta a “TV 7 Dias”. Segundo a revista, Maria Botelho Moniz, comentadora do “Passadeira Vermelha” e repórter de “Olh’ó Baião”, aos fins de semana, terá negociado valores em simultâneo com as duas estações de televisão.

Segue-se um novo desafio na TVI; na equipa de reportagem do “Big Brother 2020”.

A SIC enviou, entretanto, um comunicado às redações, no qual “agradece o trabalho de Maria Botelho Moniz, que cessa a colaboração com os canais SIC”.

No programa “Olh’ó Baião” a apresentadora, que se iniciou no “Curto-Circuito”, será substituída por Raquel Tavares, que também está a gravar a quarta temporada da série “Golpe de Sorte”.