Maria Botelho Moniz vai de férias e deixa recado emocionado a Cláudio Ramos

“Vou, mas volto, que ele não se livra de mim assim do pé para a mão. Vou feliz e contente porque a cabeça merece parar para se centrar e encontrar mais criatividade e o corpo, ah o corpo. Esse já pede descanso desde a última paragem há um ano”, começou por escrever nas redes sociais.

“Vou, mas com a segurança de que ele fica. Vou, sabendo sempre que ele segurará como ninguém e que não vos vai nunca falhar na alegria, no brio, no profissionalismo, no empenho e naquele disparate saudável que tanto vos faz rir. Vou, mas confesso que até com algum receio de que ele não sinta a minha falta. Vou, e são só cinco programas, pode ser que nem dê conta que a minha gargalhada esganiçada e o meu olhar desconfiado a tentar interpretar o seu raciocínio não estão lá”.