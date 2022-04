Maria Cerqueira Gomes admite que vai realizar um sonho com “Uma Canção Para Ti”

Maria Cerqueira Gomes admitiu, esta quinta-feira, 28 de abril, que vai realizar um sonho com a condução da nova temporada do programa “Uma Canção Para Ti” (TVI).

Depois de ter sido anunciada como apresentadora do próxima temporada, ao lado de Manuel Luís Goucha, a comunicadora confessou estar a viver um sonho com este novo desafio profissional.

“E o telefone tocou uma vez mais! Ao longo destes três anos tenho tido muitos e bons desafios e desta vez vou realizar mais um sonho, apresentar um programa com crianças!” afirmou.

“Em breve, aos domingos à noite, eu e o grande Manuel Luís Goucha vamos fazer-vos companhia! Obrigada, TVI, por acreditarem em mim… e ao público!” rematou Maria Cerqueira Gomes.

A apresentadora vai conduzir, em dupla com Manuel Luís Goucha, a próxima edição do concurso musical para os mais novos. Trata-se do regresso do formato à antena depois de 11 anos de ausência.

Além de Maria Cerqueira Gomes e Manuel Luís Goucha, também Cristina Ferreira e Júlia Pinheiro apresentaram nas temporadas anteriores. “Uma Canção Para Ti” estreou-se na antena em 2008, com Miguel Guerreiro a vencer a primeira edição.