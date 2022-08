Maria Cerqueira Gomes e o “ex”, António Cardoso, já vivem juntos

Maria Cerqueira Gomes está a viver uma nova história de amor com o “ex”, António Miguel Cardoso. A apresentadora já partilha casa com o presidente do Vitória Sport Clube.

A comunicadora da TVI manteve, até ao momento, a sua vida amorosa longe da esfera mediática que existe por trabalhar na televisão. Segundo a Imprensa, a profissional da estação privada encontra-se comprometida de novo com o pai do filho, João.

A profissional da estação privada e o empresário mostram não terem tempo a perder e, para compensar o período em que estiveram afastados, decidiram viver juntos num apartamento na Foz, no Porto, de acordo com a revista “TV Guia”.

Lembre-se que os dois foram “apanhados” aos abraços, a trocar carinhos e de mãos dadas, na zona do Ancão, no Algarve, pela revista “TV 7 Dias”. O casal trocou vários carinhos durante o tempo em que estiveram na praia.

Maria Cerqueira Gomes e António Cardoso, que terminaram o namoro há três anos, têm em comum o filho mais novo, João. Já a apresentadora também é mãe de Francisca, fruto de uma relação terminada com Gonçalo Gomes.

O público pode assistir ao trabalho da comunicadora no programa das tardes de sábado “Em Família”, ao lado de Rúben Rua, e ainda no formato das noites de domingo “Uma Canção Para Ti”, em que faz parceria com Manuel Luís Goucha.