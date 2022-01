Maria Cerqueira Gomes está em isolamento profilático depois de ter estado em contacto com um caso positivo de Covid-19.

Depois da estranha ausência no programa da TVI “Somos Portugal”, este domingo, a apresentadora explicou, esta terça-feira, numa publicação nas redes sociais, que está em casa a cumprir um isolamento profilático.

Apesar de ter testado negativo ao novo coronavírus, sublinhou que seguiu as regras da DGS e permaneceu em isolamento durante alguns dias, para evitar a propagação do vírus caso este ainda esteja indetetável.

“Ficarei por casa a fazer aquilo que todos nós deveríamos fazer nestas situações que é cumprir as regras até ao próximo dia 6, dia da libertação. Só para agradecer a todo aqueles que me mandaram mensagens preocupados. Não tenho Covid, provavelmente irei ter no futuro como muitos de nós, mas não é desta”, esclareceu no Instagram.

