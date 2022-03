Maria Cerqueira Gomes no “5 Para a Meia-Noite”

A apresentadora do “Você na TV!” é uma das convidadas de Inês Lopes Gonçalves e Filomena Cautela nesta quinta-feira em mais uma emissão do “5 Para a Meia-Noite”.

Depois de, no ano passado, ter marcado presença no “Dá que Falar”, de Rui Maria Pêgo, na Rádio Comercial, Maria Cerqueira Gomes volta ao espaço de entrevistas, desta vez na RTP1, no “5 Para a Meia-Noite”, nesta quinta-feira.

A parceira de Manuel Luís Goucha nas manhãs da TVI no “Você na TV!” vai ter a companhia da atriz Luísa Cruz – que pode ser vista na novela “Nazaré” – e do comentador desportivo da SIC Rui Santos.

Na entrevista a Inês Lopes Gonçalves e Filomena Cautela, Maria Cerqueira Gomes deve abordar o seu futuro e o eventual regresso ao Porto, como repórter, hipótese que surgiu com Felipa Garnel ou se, com o novo diretor de Programas da TVI, Nuno Santos, a ida para o Norte, para junto do marido e dos filhos, ficou adiada.