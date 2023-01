Maria Cerqueira Gomes: “Planos profissionais para 2023? Nem penso, vou!”

Com o início do ano a apresentadora pede saúde para 2023 e, a nível profissional, garante que vai receber da melhor forma o que a TVI tiver para lhe oferecer.

Maria Cerqueira Gomes passou o fim de ano em Miami, nos Estados Unidos, mas,

antes, apresentou a “Festa No Hospital”, na TVI, no Hospital D. Estefânia, em Lisboa.

Foi nos bastidores que o rosto do programa “Em Família”, ao lado de Rúben Rua,

projetou 2023 para a N-TV.

“A nível pessoal estou naquela fase da vida em que vejo, infelizmente, muitas pessoas

da minha idade com aquelas doenças súbitas e a desaparecerem de um dia para o

outro: tive um caso muito recente, infelizmente, e é assustador. Portanto, eu peço

saúde e ter a capacidade de estar perto dos meus filhos e acompanhá-los”, começa por

referir.

Já a nível profissional, a apresentadora prefere “ir com a maré”. “Nesta casa, na TVI, já

aprendi… as coisas acontecem do dia para a noite! E eu gosto disso. A pessoa nem

pensa, vai! Foi a vida que me ensinou. Mais vale não pensar muito, é aproveitar o

momento e ir”, defende.

Entre o Natal e o Ano Novo Maria Cerqueira Gomes esteve a trabalhar doente, mesmo

no “Há Festa no Hospital”. “Penso que muitas pessoas trabalharam longe da sua

família no Natal para dar assistência a quem mais precisa. O mínimo que eu pude fazer

foi participar na festa de Natal do Hospital de D. Estefânia. Foi um projeto ambicioso e

que vai beneficiar muitas crianças”.

Sobre o romance da filha, Francisca, com o piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly, nem uma

palavra. “Ela está ótima, linda de morrer, tenho muito orgulho dela. Então não falo da

minha vida pessoal me vou falar da dela?” remata, com um sorriso.