Maria Cerqueira Gomes volta a apresentar programa da TVI com Manuel Luís Goucha

Maria Cerqueira Gomes vai voltar a apresentar um programa na TVI ao lado de Manuel Luís Goucha. A dupla junta-se no próximo sábado para a emissão do “Em Família”.

Depois de ter conduzido o programa “Você na TV!”, com Manuel Luís Goucha, a apresentadora conta novamente com a companhia do apresentador para a emissão do vespertino.

“Vamos estar juntos”, revelou Maria Cerqueira Gomes no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram.

A apresentadora terá ao seu lado Manuel Luís Goucha que vai colmatar a ausência de Rúben Rua. O manequim e habitual apresentador do “Em Família” está de férias em Ibiza, Espanha.

Lembre-se que, na altura, quando chegou à TVI em 2019, Maria Cerqueira Gomes formou dupla com Manuel Luís Goucha nas manhãs da estação privada, depois da saída de Cristina Ferreira para a SIC.