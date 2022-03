Maria Cerqueira Gomes substitui Cristina Ferreira no programa especial da TVI

A diretora de Ficção e Entretenimento da TVI, Cristina Ferreira, será substituída pela apresentadora Maria Cerqueira Gomes, esta terça-feira à tarde, no programa especial do canal.

Apesar de a emissão da tarde desta terça-feira, 1 de dezembro, estar planeada com os apresentadores Cristina Ferreira e Cláudio Ramos – num reencontro dos antigos vizinhos, na SIC – o canal revelou que houve uma mudança no programa “Em Família”. Será Maria Cerqueira Gomes a anfitriã do formato juntamente com o apresentador.

“Esta terça-feira à tarde é para estar ‘Em Família’, na sua TVI. Junte-se à Maria Cerqueira Gomes e ao Cláudio Ramos para uma tarde muito animada”, pode ler-se na publicação no Instagram da TVI.

Recorde-se que a nortenha apresentou o formato da manhã desta segunda-feira com Rúben Rua.